Сміливо: порноакторка з'явилася на заході без трусів

Angel Youngs вирішила вбратися у романтичну сукню, але образ вийшов дуже відвертим.

22-річна порноакторка Angel Youngs у провокаційному аутфіті з'явилася на церемонії нагородження премії AVN Awards, що відбулася у Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих.

Дівчина постала на червоній доріжці у романтичній прозорій сукні максі перламутрово-блакитного кольору з сексуальним декольте, прикрашеним різнокольоровими стразами, і з рукавами-накидками.

Angel Youngs / Фото: Getty Images

Під вбранням не було білизни, тож Angel Youngs без комплексів виблискувала перед присутніми та фотографами своїми пікантними місцями.

Аутфіт вона доповнила срібними босоножками, сумкою зі стразами, зачіскою з локонами, макіяжем із блискучими тінями і довгою моносережкою.

Нагадаємо, порноакторка Мелісса Стреттон прийшла на премію у жакеті від Gucci, який спустила з плечей і показала білизну.

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