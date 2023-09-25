Сміливо: сексуальна Розі Гантінгтон-Вайтлі у прозорому вбранні прийшла на вечірку Dolce & Gabbana

Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала в Instagram знімки свого сміливого образу, у якому вона відвідала вечірку Модного дому Dolce & Gabbana, що відбулася у межах Міланського тижня моди. Красуня влаштувала собі фотосет біля фонтану.

Модель була одягнена у прозоре бежеве вбрання від Dolce & Gabbana, яке складалося із жакета і спідниці міді. Під костюмом на ній був бюстгальтер і труси з високою посадкою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Аутфіт Розі доповнила бежевими босоніжками на шпильках і невеликою сумочкою в тон. Вона розпустила волосся, зробила макіяж у ніжних відтінках, молочний манікюр і завершила аутфіт довгими сережками і каблучками.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель мала стрункий і дуже сексуальний вигляд.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, нещодавно Розі зі своїм коханим – 56-річним Джейсоном Стейтемом – відвідала показ бренду Burberry, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Читайте також: