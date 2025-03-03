Сміливо: Сіара прийшла на вечірку Vanity Fair Oscar у прозорому кетс'юті з пір'ям

39-річна співачка любить одягати "голі" вбрання на івенти і привертати до себе увагу.

Сіара завітала на вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз. На івент вона прийшла у супроводі свого чоловіка – гравця в американський футбол Рассела Вілсона.

Сіара і Рассел Вілсон / Фото: Associated Press

Артистка обрала для своєї появи сміливий і водночас ефектний лук. На ній був прозорий обтислий кетс'ют від Dsquared2, розшитий паєтками, торочкою, а також пір'ям на довжелезних рукавах і штанах. Під вбранням були нюдові труси з високим посадженням, а замість бюстгальтера вона використала нюдові найклейки.

Сіара / Фото: Associated Press

Вбрання Сіара доповнила бежевими босоніжками на підборах, довгою перукою з чубчиком і локонами та макіяжем у нюдово-бронзових відтінках.

Сіара / Фото: Associated Press

Рассел мав гарний вигляд у стильному чорному костюмі, білій сорочці, чорному метелику, окулярах і лакованих туфлях.

Нагадаємо, у такому самому комбінезоні продефілювала американська модель Амелія Грей під час показу колекції осінь-зима 2025 бренду Dsquared2, який відбувся у межах Тижня моди в Мілані.

Амелія Грей / Фото: Getty Images

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