Сміливо: Сіара у прозорій сукні з'явилася на Тижні моди у Нью-Йорку

Папараці сфотографували Сіару, коли вона приїхала на показ бренду Tory Burch, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

На співачці була чорна прозора сукня довжини міді, яка мала коричневі вставки на талії і білу – на комірі. Під вбранням на Сіарі було чорне боді, а на плечі вона накинула стильне чорне пальто з ефектом білого напилення.

Сіара / Фото: Getty Images

Лук артистка доповнила чорними шкіряними туфлями, прикрашеними металевими пряжками.

У неї була світла перука боб із закрученими кінчиками, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і нюдовий довгий манікюр.

Аутфіт Сіара завершила іміджевими окулярами у чорній оправі і коктейльною каблучкою з великим діамантом.

Нагадаємо, Сіара постала на препаті, організованому напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у Лос-Анджелесі, у чорній прозорій сукні з органзи з імітованим поясом із каміння та чорному боді під ним із декольте у формі серця.

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