Сміливо: співачка вийшла на червону доріжку у мереживній сукні і без бюстгальтера

Співачка й авторка пісень Еллі Голдінг відвідала церемонію нагородження премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Дівчина з'явилася на червоній доріжці у пікантному луку. На ній була чорна прозора кутюрна сукня максі з мереживом із осінньої колекції 2023 року бренду Zuhair Murad.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Вбрання мало відвертий виріз, оксамитовий пояс із великою чорною квіткою та було прикрашене пір'ям на рукавах.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Аутфіт Еллі доповнила каблучками від бренду Messika та чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із сірими тінями на повіках і молочний манікюр.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а колега Голдінг – Олівія Родріго – на премії постала у вінтажній кремовій сукні максі від бренду Versace, в якій Лінда Евангеліста продефілювала на подіумі 1995 року.

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