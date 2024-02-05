Сміливо: співачка вийшла на червону доріжку у мереживній сукні і без бюстгальтера

Еллі Голдінг одягла відверте вбранні від Zuhair Murad.
Співачка й авторка пісень Еллі Голдінг відвідала церемонію нагородження премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.
Дівчина з'явилася на червоній доріжці у пікантному луку. На ній була чорна прозора кутюрна сукня максі з мереживом із осінньої колекції 2023 року бренду Zuhair Murad.
Вбрання мало відвертий виріз, оксамитовий пояс із великою чорною квіткою та було прикрашене пір'ям на рукавах.
Аутфіт Еллі доповнила каблучками від бренду Messika та чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із сірими тінями на повіках і молочний манікюр.
Нагадаємо, а колега Голдінг – Олівія Родріго – на премії постала у вінтажній кремовій сукні максі від бренду Versace, в якій Лінда Евангеліста продефілювала на подіумі 1995 року.
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