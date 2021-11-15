Сміливо та епатажно: фронтмен Maneskin з'явився на MTV EMA у панчохах

Група відома своїми епатажними образами.

14 листопада у Будапешті на спортивній арені László Papp відбулася церемонія вручення премії MTV Europe Music Awards 2021. Це був перший раз, коли Угорщина приймала цей захід.

Одними з найефектніших появ на червоній доріжці став вихід італійського глем-року гурту Maneskin, які перемогли цього року на конкурсі "Євробачення".

Maneskin / Associated Press

Басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанник Ітан Торкіо позували для фото у яскравих і сміливих штанних вбраннях від бренду Gucci, але ось вокаліст Даміано Давид виділився більш епатажним луком, адже одягнув прозору чорну сорочку з люрексом, яку зав'язав на торсі, панчохи у сітку на шкіряному поясі, лаковані ботфорти на підборах та високі лаковані рукавички. Також на Даміано були мереживні чорні труси.

Maneskin / Associated Press

На очах у артистів був ефектний чорний макіяж. Maneskin перемогли цього року у номінації "Найкращий рок-гурт".

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