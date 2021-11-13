Сміливо та розкішно: Леді Гага приголомшила смокінгом із прозорими вставками та камінням

Вона одягла блискуче вбрання від культового Модного дому.

Співачка та акторка Леді Гага у своїх повсякденних луках віддає перевагу епатажу та гламуру, тому часто з'являється у вбраннях, які будь-яка інша дівчина навряд чи наважилася одягти. Особливо велику увагу своїм вбранням зірка приділяє зараз, коли до неї підвищено інтересу публіки через новий фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі", де Гага зіграла головну роль.

Учора, 12 листопада, зірку помітили у Лондоні, коли вона виходила з готелю. На Леді Газі був чорний однобортний смокінг із вирізами на талії та вишивкою у вигляді кришталевих крапель від бренду Alexander McQueen. Вбрання вона доповнила високими чоботями з сіткою та кристалами з колекції Arc весна-літо 2022.

Також у цьому аутфіті були й інші аксесуари: чорна сумка Lady Lock від Gucci з бамбуковою ручкою та великі сережки краплеподібної форми, які гарно перегукувались з вишивкою на її речах.

Леді Гага / Getty Images

До речі, на смокінгу зірки була невелика червона брошка у вигляді червоного маку. Що означає ця прикраса і чому британці та гості країни її носять, ми розповідали в цьому матеріалі: "Брошка "Червоний мак".

Читайте також:

Образи Леді Гаги: зірка в об'єктивах папараці (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання