Сміливо: трансгендерна модель прийшла на фешншоу у прозорій сукні і без білизни

Інес Рау, яка зустрічається із найдорожчим футболістом світу Кіліаном Мбаппе, у відвертому образі з'явилася на Тижні моди у Парижі.

У межах Паризького тижня моди відбувся показ чоловічого одягу Saint Laurent осінь-зима 2023-2024. Фешншоу відвідала трансгендерна французька модель - 32-річна Інес Рау.

До речі, вона стала відомою, як перша трансгендерна модель, яка прикрасила обкладинку чоловічого журналу Playboy. Рау зробила операцію зі зміни статі у 16 років, а публічно про це розповіла у 24 роки.

Інес з'явилася на модному показі у всьому коричневому. На ній був шкіряний довгий плащ і прозора довга сукня. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож оголені груди Рау загадково прикривала плащем. Добре, що труси вона одягла.

Інес Рау / Фото: Getty Images

Образ модель доповнила чорними лакованими слінгбеками на шпильках, зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і довгими сережками.

Нагадаємо, ходять чутки, що Інес зустрічається з 23-річним нападником французького ПСЖ Кіліаном Мбаппе, який, за версією видання Sportic, очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. У сезоні-2022/23 він заробить 125 млн доларів.

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