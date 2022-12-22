Сміливо: учасниця "Холостяка-12" показала фото без бюстгальтера

Вікторія Варлей не соромиться публікувати у соцмережі свої відверті знімки.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нову серію пікантних світлин.

Акторка вирішила пофотографуватися перед дзеркалом у кімнаті.

Віка продемонструвала три спокусливих образи. Спочатку вона постала у світлій спідній білизні.

Вікторія Варлей/Instagram

Потім Варлей похизувалася пласким животом у чорній білизні.

Вікторія Варлей/Instagram

А на третьому знімку жінка з'явилася і зовсім без бюстгальтера. Оголені груди вона прикрила рукою. Із одягу на ній були білі мінішорти.

Вікторія Варлей/Instagram

"Напишіть ваші 3 бажання на 2023 рік і я начарую, щоб хоча б одне з них виповнилось", - підписала світлини акторка.

Нагадаємо, на церемонії троянд Вікторія постала у короткій білій сукні-сорочці і коричневих ботфортах. Образ вона доповнила хусткою з принтом, зверху якої одягла білий козирок, з-під якого визирало хвилясте укладання.

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