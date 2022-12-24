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Сміливо: учасниця "Холостяка-12" прийшла на церемонію троянд без бюстгальтера

Сміливо: учасниця "Холостяка-12" прийшла на церемонію троянд без бюстгальтера

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
419
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Сміливо: учасниця "Холостяка-12" прийшла на церемонію троянд без бюстгальтера

Олександра Мудра/Instagram

Саша Мудра одягла жакет на голе тіло.

В ефір вийшов дев'ятий випуск 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

На церемонії троянд дівчата постали в аутфітах, які вони собі обрали самі, адже був тиждень самоуправління.

Тож одна із учасниць – 25-річна Олександра Мудра – обрала для себе сміливий лук. Вона постала у бежевому штанному костюмі у смужку. Жакет оверсайз дівчина одягла на голе тіло. Лацкани ледве прикривали її оголені груди.

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

Вбрання Саша доповнила чорними туфлями на шпильках, а спокусливу зону декольте від шиї і до пупка вона прикрасила довгим блискучим ланцюжком-намистом.

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

"Моє вбрання говорить про сміливість і сексуальність", - сказала Саша на церемонії троянд.

Мудрій зробили елегантну зачіску з прикореневим об'ємом і макіяж із чорними стрілками.

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, а інші учасниця проєкту - Катерина Лозовицька - з'явилася на церемонії троянд в ефектній червоній сукні.

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Дата публікації
Перегляди
419
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