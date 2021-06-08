Сміливо: учасниця шоу "Холостяк-11" без білизни позувала перед камерою

Джессіка Чегі виклала у соцмережі відверті фото.

Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" — 25-річна Джессіка Чегі – показала в Instagram нові світлини із відвертої студійної фотосесії, де вона постала в образі total black.

Позувала красуня у прозорій чорній водолазці, яку вона одягла на голе тіло. Оголений бюст Джес прикрила локонами.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Водолазку вона скомбінувала з класичними чорними штанями зі стрілками та чорними босоніжками на шпильці. Свій лук Чегі завершила стриманим макіяжем.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

"Все життя я кудись поспішала... Поспішала вирости, побудувати кар'єру, знайти кохання та у відносинах я теж завжди прагнула прискорення. Я так поспішала навчитись жити, що не помічала нічого навколо.

Я дуже вдячна долі за те, що маю і за той безцінний досвід, який отримала. Щаслива, що пройшла такий шлях і зустріла своїх людей.

Але зараз душа прагне сповільнення. Я хочу насолоджуватися кожним днем і нікуди не поспішати. Хочу кайфувати від кожної миті, яку можна провести з рідними та друзями. Хочу працювати у задоволення, вдосконалюватися та пізнавати світ. Я втомилась пропускати щасливі моменти повз себе, тепер я прагну повністю бути в них", - написала під фото Джессіка.

Ще одна учасниця "Холостяка-11" - Юлія Бельченко "Зайка" знялася нещодавно у фотосесії також без бюстгальтера.

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