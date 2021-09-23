Сміливо: Ванесса Гадженс прийшла на світський захід у бюстгальтері

Сміливо: Ванесса Гадженс прийшла на світський захід у бюстгальтері

Захід выдбувався в готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites, а його гостями стала безліч зірок.

Акторка Ванесса Гадженс з'явилася вчора на презентації нової білизняний колекції бренду Ріанни Savage X Fenty. 32-річна зірка вибрала для своєї появи ефектний образ, поєднавши вільні штани піжамного стилю з халатом. Свій смарагдовий халат Ванесса залишила розстебнутим, щоб продемонструвати чорний бюстгальтер з нової колекції бренду Рірі.

Доповнили образ красуні прикраси у вигляді тонких ланцюжків і перлове намисто на шиї.

Ванесса Гадженс / Getty Images

Також в бюстгальтерах вчора позували для фото моделі Джіджі Хадід, яка вибрала молочний костюм Versace та Ірина Шейк, яка поєднала бюстьє з шкіряним комбінезоном Chrome Hearts.

Джіджі Хадід / Getty Images

Ірина Шейк / Getty Images

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