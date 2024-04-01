Сміливо й ефектно: співачка у рожевому бікіні покаталася на лижах

Гайді Монтаг у пляжному луку з'явилася на гірськолижному курорті.

Американська співачка і зірка реалітішоу "Голлівудські пагорби" – Гайді Монтаг – опублікувала в Instagram цікаве відео з відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені, штат Колорадо.

Артистка покаталася на лижах у провокаційному луку. На ній було лише рожеве бікіні на зав'язках. Білявка мала стрункий, сексуальний та ефектний вигляд.

А ще Монтаг похизувалася пружними сідницями.

Вона розпустила волосся і одягла на обличчя чорні окуляри.

Такий образ звичайно б більше підійшов для відпустки на пляжі, але Гайді вирішила приголомшити всіх своєю витівкою.

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