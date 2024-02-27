Сміливо: зірка "Дюни" у "голій" сукні і без бюстгальтера позувала на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Швейцарська акторка Сухейла Якуб відвідала у Нью-Йорку прем'єрний показ довгоочікуваного науково-фантастичного фільму "Дюна: Друга частина" режисера Дені Вільнева. Вона є новою членкинею акторського складу стрічки. Сухейла зіграла очільницю загону фременьских воїнів Шишаклі.

Сухейла Якуб / Фото: Associated Press

На івенті вона постала у відвертому образі. Якуб була одягнена у чорну "голу" сукню з флоритичним мотивом від бренду Christian Dior. Під вбранням були нюдові труси і відсутній бюстгальтер, тож груди вона приховала нюдовими накладками.

Сухейла Якуб / Фото: Associated Press

Аутфіт Сухейла доповнила чорними атласними босоніжками на шпильках. Вона зібрала волосся у скромну зачіску, зробила легкий макіяж, молочний манікюр, прикрасила вуха лаконічними сережками, а пальці – каблучками.

Сухейла Якуб / Фото: Associated Press

Про фільм:

Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фрименів вирушає в міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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