Сміливо: Зої Кравіц без бюстгальтера прийшла на показ у Парижі

Зої Кравіц відвідала показ колекції прет-а-порте весна-літо 2025 бренду Saint-Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи вона обрала сміливий аутфіт. На акторці була мереживна мінісукня з квітковим орнаментом і довгими рукавами, під яку одягла лише чорні труси. Коротка довжина добре підкреслила її стрункі ноги.

Зої Кравіц / Фото: Getty Images

Зої без комплексів позувала перед фотографами, демонструючи оголені груди.

Кравіц була взута у чорні шкіряні гостроносі туфлі. Волосся зірка зібрала у гладкий пучок, віддала перевагу максимально природному макіяжу, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками з перлами, а на пальці красувалася каблучка з діамантами.

Нагадаємо, Зої Кравіц потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у пікантному образі. На акторці було бежеве боді з глибоким округлим вирізом, під яким теж не було бюстгальтера.

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