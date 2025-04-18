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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Сміливо: 50-річна телезірка у сукні з прозорою спідницею сходила до ресторану
Ларса Піппен в образі total black вийшла у світ.
Американська телезірка – 50-річна Ларса Піппен – потрапила до об'єктивів папараці, коли виходила з ресторану у Західному Голлівуді. Вона була у компанії свого бойфренда.
Для виходу у світ красуня обрала сміливий лук. На ній було чорне вбрання, яке складалося з боді і прозорої спідниці максі.
Аутфіт Ларса доповнила чорними мюлями на шпильках і чорним клатчем. У неї було розпущене волосся і вечірній макіяж із пишними нарощеними віями. Вуха Піппен прикрасила діамантовими сережками.