- Категорія
- Шоу-бізнес
- Час на прочитання
- 1 хв
Сміливо: 67-річна Шерон Стоун без трусів з’явилася на обкладинці глянцю
Акторка має просто приголомшливий вигляд.
Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску іспанського журналу Harper’s Bazaar. Зірка прикрасила одразу дві обкладинки глянцю, на яких мала розкішний вигляд.
На першій — акторка постала у сміливому аутфіті. На ній було чорне вбрання максі від бренду Dsquared2. Воно мало облямівку з бісером і блискітками та оголювало її фігуру по боках, тож було видно, що на Шерон не було білизни.
Лук Стоун доповнила босоніжками на платформах і шпильках від Dolce & Gabbana, стильним укладанням і довгим манікюром.
На іншій обкладинці акторка зухвало позувала, сидячи на кріслі і закинувши одну ногу на бильце. Шерон була одягнена у чорний структурний жакет від Nali Barzani, мінішорти і красиві колготи Wolford, які вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках від Saint Laurent.
Нагадаємо, Шерон Стоун на шоу «Дивись, що трапилося в прямому ефірі» з Енді Коеном одягла стильний костюм із тигровим принтом.