Сміливо: 67-річна Шерон Стоун без трусів з’явилася на обкладинці глянцю

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску іспанського журналу Harper’s Bazaar. Зірка прикрасила одразу дві обкладинки глянцю, на яких мала розкішний вигляд.

На першій — акторка постала у сміливому аутфіті. На ній було чорне вбрання максі від бренду Dsquared2. Воно мало облямівку з бісером і блискітками та оголювало її фігуру по боках, тож було видно, що на Шерон не було білизни.

Лук Стоун доповнила босоніжками на платформах і шпильках від Dolce & Gabbana, стильним укладанням і довгим манікюром.

На іншій обкладинці акторка зухвало позувала, сидячи на кріслі і закинувши одну ногу на бильце. Шерон була одягнена у чорний структурний жакет від Nali Barzani, мінішорти і красиві колготи Wolford, які вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках від Saint Laurent.

Нагадаємо, Шерон Стоун на шоу «Дивись, що трапилося в прямому ефірі» з Енді Коеном одягла стильний костюм із тигровим принтом.