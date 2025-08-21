ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Сміливо: 67-річна Шерон Стоун без трусів з’явилася на обкладинці глянцю

Акторка має просто приголомшливий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску іспанського журналу Harper’s Bazaar. Зірка прикрасила одразу дві обкладинки глянцю, на яких мала розкішний вигляд.

На першій — акторка постала у сміливому аутфіті. На ній було чорне вбрання максі від бренду Dsquared2. Воно мало облямівку з бісером і блискітками та оголювало її фігуру по боках, тож було видно, що на Шерон не було білизни.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Лук Стоун доповнила босоніжками на платформах і шпильках від Dolce & Gabbana, стильним укладанням і довгим манікюром.

На іншій обкладинці акторка зухвало позувала, сидячи на кріслі і закинувши одну ногу на бильце. Шерон була одягнена у чорний структурний жакет від Nali Barzani, мінішорти і красиві колготи Wolford, які вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках від Saint Laurent.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Нагадаємо, Шерон Стоун на шоу «Дивись, що трапилося в прямому ефірі» з Енді Коеном одягла стильний костюм із тигровим принтом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie