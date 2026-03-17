Сміливо: акторка у "голій" сукні і без бюстгальтера прийшла на післяоскарівську вечірку

Майгала Герролд / © Getty Images

У Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз відбулася післяоскарівська вечірка Vanity Fair, на якій зіркові красуні демонстрували найкращі свої вбрання. Хтось привертав увагу розкішними сукнями зі стразами, камінням і лелітками, хтось — короткими вбраннями, а хтось зробив ставку на відвертий одяг. До останніх належить американська 29-річна акторка Майгала Герролд.

Дівчина з’явилася на афтепаті у фіолетовій «голій» мереживній сукні по фігурі від Valentino із золотими акцентами, довгими рукавами і шлейфом. Під вбранням не було бюстгальтера, а труси вона одягла нюдові.

Лук Майгала доповнила чорними замшевими туфлями з ремінцями Mary Jane. Акторка зробила зачіску з маленькими кісками і максимально натуральний макіяж. У вухах у неї були довгі сережки, у носі — пірсинг, а на руках — каблучки з діамантами.