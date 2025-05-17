Сміливо: американська акторка у "голій" мінісукні і без бюстгальтера прийшла на вечірку

Евелін Елліс / © Getty Images

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Американська акторка Евелін Елліс відвідала вечірку Magnum Crack Into Pleasure, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

На паті знаменитість з’явилася у відвертому луку. На ній була чорна прозора мінісукня н атонких бретельках, прикрашена чорними квітковими аплікаціями з вишивкою. Під вбранням були лише чорні труси-шортики. А оскільки Евелін не одягла бюстгальтер, вона виблискувала перед присутніми своїми пишними спокусливими грудьми.

Евелін Елліс / © Getty Images

Аутфіт Елліс доповнила чорними капроновими гольфами, чорними шкіряними туфлями і чорним клатчем із золотою фурнітурою.

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Акторка зробила гладку зачіску з мокрим ефектом, макіяж у нюдово-бежевих тонах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – діамантовим намистом, а руку – каблучкою.