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- Шоу-бізнес
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Сміливо: американська акторка у "голому" кроптопі і без бюстгальтера з'явилася у Маямі
Джена Сімс вийшла в люди у провокаційному луку.
Американська акторка і фотомодель Джена Сімс у провокаційному образі з’явилася на Тижні плавання у Маямі.
Білявка позувала перед фотографом у синьому «голому» кроптопі з червоною облямівкою, під яким не було бюстгальтера. Соски вона приховала під вишитими кольоровими колами.
Верх Джена скомбінувала з червоною мініспідницею в сітку, з-під якої визирали червоні плавки. Фотомодель похизувалася стрункою фігурою і сталевим пресом.
Аутфіт Сімс доповнила стильними кросівками. Вона зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками і браслетами.