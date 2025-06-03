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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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220
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1 хв

Сміливо: американська акторка у "голому" кроптопі і без бюстгальтера з'явилася у Маямі

Джена Сімс вийшла в люди у провокаційному луку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джена Сімс

Джена Сімс / © Getty Images

Американська акторка і фотомодель Джена Сімс у провокаційному образі з’явилася на Тижні плавання у Маямі.

Білявка позувала перед фотографом у синьому «голому» кроптопі з червоною облямівкою, під яким не було бюстгальтера. Соски вона приховала під вишитими кольоровими колами.

Джена Сімс / © Getty Images

Джена Сімс / © Getty Images

Верх Джена скомбінувала з червоною мініспідницею в сітку, з-під якої визирали червоні плавки. Фотомодель похизувалася стрункою фігурою і сталевим пресом.

Аутфіт Сімс доповнила стильними кросівками. Вона зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками і браслетами.

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