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- Шоу-бізнес
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Сміливо: американська модель у мереживному бюстгальтері прийшла на показ фільму
Андрея Гібау вирішила не одягати топ чи блузку під жакет.
Американська модель Андрея Гібау відвідала спеціальний показ фільму «Ще одне просте прохання», який відбувся у Jazz at Lincoln Square у Нью-Йорку.
Перед фотокамерами вона постала у штанному костюмі оверсайз кольору слонової кістки, під жакет якого вона одягла лише бюстгальтер — мереживний шоколадного відтінку.
Аутфіт Андрея доповнила білими туфлями з принтом. Вона прикрасила вуха золотими сережками, шию — масивним золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — каблучками. Гібау зробила зачіску з локонами та макіяж із довгими накладними віями та коричневою помадою.