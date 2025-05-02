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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
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1 хв

Сміливо: американська модель у мереживному бюстгальтері прийшла на показ фільму

Андрея Гібау вирішила не одягати топ чи блузку під жакет.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Андрея Гібау

Андрея Гібау / © Associated Press

Американська модель Андрея Гібау відвідала спеціальний показ фільму «Ще одне просте прохання», який відбувся у Jazz at Lincoln Square у Нью-Йорку.

Перед фотокамерами вона постала у штанному костюмі оверсайз кольору слонової кістки, під жакет якого вона одягла лише бюстгальтер — мереживний шоколадного відтінку.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфіт Андрея доповнила білими туфлями з принтом. Вона прикрасила вуха золотими сережками, шию — масивним золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — каблучками. Гібау зробила зачіску з локонами та макіяж із довгими накладними віями та коричневою помадою.

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