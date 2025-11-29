ТСН у соціальних мережах

Сміливо: американська співачка прийшла на баскетбольний матч без бюстгальтера

Артистка Mariah the Scientist у в’язаному кардигані на голе тіло з’явилася на спортивній грі.

Mariah the Scientist

Mariah the Scientist / © Getty Images

Американська співачка Mariah the Scientist разом зі своїм бойфрендом — репером Young Thug — відвідала баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Лос-Анджелес Кліпперс» на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі.

Артистка обрала для своєї появи провокаційний образ, у якому привернула увагу фотографів. На зірці були білі прямі штани вільного крою й білий ажурний в’язаний кардиган, який одягла на голе тіло. Гудзики Mariah the Scientist вирішила не застібати, тож виблискувала перед присутніми пишними грудьми.

Mariah the Scientist і Young Thug / © Getty Images

Mariah the Scientist і Young Thug / © Getty Images

Взута вона була у кремові тканинні ляпанці. Шию співачка прикрасила діамантовим намистом із хрестиком, зробила об’ємну зачіску з локонами і макіяж із рожевими рум’янами і прозорим блиском на губах.

Репер був одягнений у білу майку-алкоголічку, шкіряні штани трьох кольорів і таку саму куртку, яку зняв. Лук Young Thug доповнив кедами, бейсболкою, шкіряними рукавичками, сонцезахисними окулярами і дорогоцінними прикрасами з камінням.

