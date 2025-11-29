- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
- 66
- 1 хв
Сміливо: американська співачка прийшла на баскетбольний матч без бюстгальтера
Артистка Mariah the Scientist у в’язаному кардигані на голе тіло з’явилася на спортивній грі.
Американська співачка Mariah the Scientist разом зі своїм бойфрендом — репером Young Thug — відвідала баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Лос-Анджелес Кліпперс» на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі.
Артистка обрала для своєї появи провокаційний образ, у якому привернула увагу фотографів. На зірці були білі прямі штани вільного крою й білий ажурний в’язаний кардиган, який одягла на голе тіло. Гудзики Mariah the Scientist вирішила не застібати, тож виблискувала перед присутніми пишними грудьми.
Взута вона була у кремові тканинні ляпанці. Шию співачка прикрасила діамантовим намистом із хрестиком, зробила об’ємну зачіску з локонами і макіяж із рожевими рум’янами і прозорим блиском на губах.
Репер був одягнений у білу майку-алкоголічку, шкіряні штани трьох кольорів і таку саму куртку, яку зняв. Лук Young Thug доповнив кедами, бейсболкою, шкіряними рукавичками, сонцезахисними окулярами і дорогоцінними прикрасами з камінням.