- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 430
- Час на прочитання
- 1 хв
Сміливо: Демі Мур у "голій" сукні з квітковою вишивкою і без бюстгальтера сяяла на галаконцерті
62-річна акторка у відвертій сукні від Gucci завітала на світський захід.
Демі Мур відвідала галаконцерт LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.
Акторка з’явилася там у «голій» сукні максі з галтером, американською проймою і невеликим шлейфом від бренду Gucci. Вбрання мало різнокольорову квіткову вишивку лелітками і бісером.
Під сукнею у Демі не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності. Вона мала в ній стрункий та ефектний вигляд.
Мур доповнила аутфіт чорними туфлями-човниками, зачіскою з локонами, укладеною на один бік, макіяжем із персиковими рум’янами та діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Демі Мур на презентаціюї«Лендмен» постала у сірій сукні-футляр і замшевих бежевих туфлях.