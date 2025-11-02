ТСН у соціальних мережах

Сміливо: Демі Мур у "голій" сукні з квітковою вишивкою і без бюстгальтера сяяла на галаконцерті

62-річна акторка у відвертій сукні від Gucci завітала на світський захід.

Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур відвідала галаконцерт LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Акторка з’явилася там у «голій» сукні максі з галтером, американською проймою і невеликим шлейфом від бренду Gucci. Вбрання мало різнокольорову квіткову вишивку лелітками і бісером.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Під сукнею у Демі не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності. Вона мала в ній стрункий та ефектний вигляд.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Мур доповнила аутфіт чорними туфлями-човниками, зачіскою з локонами, укладеною на один бік, макіяжем із персиковими рум’янами та діамантовими прикрасами.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур на презентаціюї«Лендмен» постала у сірій сукні-футляр і замшевих бежевих туфлях.

