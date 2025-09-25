ТСН у соціальних мережах

Сміливо: донька Мадонни оголила груди на фешнівенті у Мілані

Лурдес Леон любить епатувати публіку своїми провокаційними луками.

Аліна Онопа
Лурдес Леон

Лурдес Леон / © Getty Images

Донька Мадонни — 28-річна модель і співачка Лурдес Леон — відвідала показ бренду Knwls, який відбувся у межах Тижня моди у Мілані.

На фешнівенті вона з’явилася у сірому корсетному топі з глибоким декольте, спідниці на шнурівці і чорних високих гостроносих чоботах на шпильках. У руках вона тримала чорну шкіряну куртку з торочкою.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес сиділа у першому ряду модного показу і ненароком, а, можливо, і спеціально оголила груди — у цей момент фотографи її зазнімкували.

Аутфіт Леон доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і срібним ланцюжком на шиї.

Нагадамо, Лурдес Леон на фешнпоказ Saint Laurent під час Паризького тижня моди прийшла у «голому» ажурному кетс’юті і без бюстгальтера.

