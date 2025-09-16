- Дата публікації
Сміливо: мексиканська співачка у "голій" сукні і без бюстгальтера прийшла на вечірку
29-річна Софія Рейєс продемонструвала на івенті найвідвертіший аутфіт.
Мексиканська співачка та авторка пісень Софія Рейєс відвідала вечірку ювелірного бренду Chopard, організовану з нагоди запуску нової колекції прикрас Ice Cube.
Дівчина привернула до себе увагу сміливим образом. Вона була одягнена у «голу» білу мереживну сукню з рукавами «бараняча нога», під яку одягла лише мереживні труси чорного кольору.
Атфіт Рейєс доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями. Волосся вона уклала хвилями і зібрала його ззаду, випустивши спереду пасма, зробила макіяж смокі айс, прикрасила вуха сережками-люстрами з червоним і бірюзовим камінням, а руку — коктейльною каблучкою з камінням.