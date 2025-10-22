- Дата публікації
Сміливо: Наомі Воттс у прозорому топі і без бюстгальтера позувала на івенті у Парижі
Акторка у провокаційному образі total black презентувала свою нову роботу.
Наомі Воттс відвідала прем’єру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair) на Disney+, у якому вона знялася. Там зірка з’явилася у сміливому образі.
На акторці було чорне вбрання від бренду Valentino з кутюрної колекції весна-літо 2025. Воно складалося зі спідниці, яка нижче колін була оздоблена 3D-декором, і прозорого мереживного топа з високою горловиною, довгими рукавами і великим вирізом спереду, під яким не було бюстгальтера.
Лук Наомі доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках. Зірка зробила гране укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою та манікюр кольору гнилої вишні. Атфіт Воттс завершила діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, на прем’єрі серіалу була також Кім Кардашян, яка сяяла у крижано-блакитній сукні 25-річної давності від Christian Dior.