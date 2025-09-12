Сміливо: Олівія Вайлд у прозорому боді і без бюстгальтера прийшла на фешншоу

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд відвідала показ бренду Michael Kors, який відбувся у Terminal Warehouse у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Для своєї появи зірка обрала сміливий образ total black. На ній був жакет оверсайз, прозоре боді, під яким не було бюстгальтера, капронові колготи і спідниця на ґудзиках, із яких застебнуті були лише кілька верхніх.

Аутфіт Вайлд доповнила чорними шкіряними високими чоботами на танкетці і чорними сонцезахисними окулярами. Волосся акторка розпустила, уклавши його у м’які хвилі, і зробила макіяж у натуральних відтінках.

Нагадаємо, Олівія Вайлд у сукні з V-подібним вирізом з’явилася на кінофестивалі в Італії.