- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
Сміливо: Олівія Вайлд у прозорому боді і без бюстгальтера прийшла на фешншоу
Акторка у чорному ансамблі з пікантним акцентом відвідала Нью-Йоркський тиждень моди.
Олівія Вайлд відвідала показ бренду Michael Kors, який відбувся у Terminal Warehouse у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Для своєї появи зірка обрала сміливий образ total black. На ній був жакет оверсайз, прозоре боді, під яким не було бюстгальтера, капронові колготи і спідниця на ґудзиках, із яких застебнуті були лише кілька верхніх.
Аутфіт Вайлд доповнила чорними шкіряними високими чоботами на танкетці і чорними сонцезахисними окулярами. Волосся акторка розпустила, уклавши його у м’які хвилі, і зробила макіяж у натуральних відтінках.
Нагадаємо, Олівія Вайлд у сукні з V-подібним вирізом з’явилася на кінофестивалі в Італії.