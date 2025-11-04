Сміливо: пасербиця ексвіцепрезидентки США Камали Гарріс прийшла на захід у «голій» сукні і за руку з незнайомцем

Елла Емгофф / © Associated Press

Пасербиця колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс — 26-річна художниця і модельєрка Елла Емгофф — відвідала церемонію вручення нагород журналу WSJ. Innovator Awards у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Дівчина викликала фурор своїм сміливим образом. На ній була чорна мереживна прозора корсетна сукня максі на бретельках, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Під вбрання вона одягла лише чорні стринги.

Аутфіт Елла доповнила чорними лакованими туфлями з бантиками. У неї була зачіска боб-каре із закрученими кінчиками, макіяж із акцентом на очах. Із прикрас дівчина використала лише делікатний тонкий браслет на зап’ясті.

На захід Емгофф прийшла з незнайомцем. Вони трималися за руки, тож, ймовірно, це був її бойфренд.

Нагадаємо, Елла Емгофф відвідала премію CFDA Fashion Awards у вбранні від бренду Coach. На ній був сіро-чорно-білий топ із мармурової в’язки на бретельках і картата сіро-чорна спідниця максі з великим бантом.