Сміливо: Сара Полсон у "голому" костюмі і без бюстгальтера прийшла на прем’єру серіалу

Сара Полсон

Сара Полсон відвідала у Парижі прем’єру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), у якому зіграла разом із Кім Кардашян, Гленн Клоуз, Наомі Воттс, Теяною Тейлор та іншими.

Дл ясвоєї появи на заході акторка обрала сміливий аутфіт. На ній був білий прозорий костюм від бренду Schiaparelli з колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Вбрання складалося з широких штанів і подовженого жакета-блузки з довгими рукавами, V-подібним вирізом та одним золотим ґудзиком, під яким не було бюстгальтера.

Сара Полсон

Лук Полсон доповнила білими туфлями-човниками і коричневим клатчем-футляром із цікавою деталлю — золотими пальцями з діамантовими нігтями, які наче обіймають пальці акторки.

Сара зробила гладке укладання з чубчиком на чолі, макіяж із персиковими рум’янами і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками із великим білим камінням, а шию — золотим кольє із ще більшим каменем червоно-жовто-білого кольорів.

Нагадаємо, на прем’єрі серіалу у Парижі була також Кім Кардашян, яка постала там у вінтажній сукні крижано-блакитного кольору від Christian Dior.