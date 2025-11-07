- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
Кількість переглядів
- 49
Час на прочитання
- 1 хв
Сміливо: схудла трансгендерна акторка прийшла на церемонію у прозорій сукні і без бюстгальтера
Карла Софія Гаскон у провокаційному луку з’явилася на світському заході в Іспанії.
Іспанська трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон відвідала церемонію нагородження Break On Time 2025, яка відбулася у Мадриді.
Для своєї появи зірка обрала сміливий образ. Вона постала у чорній прозорій сукні максі по фігурі, оздобленій стразами, і з довгими рукавами з торочкою зі стразів. Під вбранням на Гаскон були білі шортики, а замість бюстгальтера вона використала нюдові наклейки.
Аутфіт Карла доповнила чорними босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами, насиченим вечірнім макіяжем і золотими прикрасами. Вона помітно схудла і тепер має просто розкішний вигляд.
Нагадаємо, Карла Софія Гаскон відвідала Венеційський кінофестиваль у червоній сукні з глибоким декольте.