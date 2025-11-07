Сміливо: схудла трансгендерна акторка прийшла на церемонію у прозорій сукні і без бюстгальтера

Карла Софія Гаскон / © Getty Images

Реклама

Іспанська трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон відвідала церемонію нагородження Break On Time 2025, яка відбулася у Мадриді.

Для своєї появи зірка обрала сміливий образ. Вона постала у чорній прозорій сукні максі по фігурі, оздобленій стразами, і з довгими рукавами з торочкою зі стразів. Під вбранням на Гаскон були білі шортики, а замість бюстгальтера вона використала нюдові наклейки.

Карла Софія Гаскон / © Getty Images

Аутфіт Карла доповнила чорними босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами, насиченим вечірнім макіяжем і золотими прикрасами. Вона помітно схудла і тепер має просто розкішний вигляд.

Реклама

Нагадаємо, Карла Софія Гаскон відвідала Венеційський кінофестиваль у червоній сукні з глибоким декольте.