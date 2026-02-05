ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
178
1 хв

Сміливо: Талія Сторм у відвертій сукні-кольчузі і без бюстгальтера прийшла на вечірку

27-річна співачка у провокаційному вбранні похизувалася стрункою фігурою.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Талія Сторм

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм відвідала афтепаті 68-ї церемонії вручення премії «Греммі» від Universal Media Group, яке відбулося у Лос-Анджелесі.

Зірка привернула увагу своїм провокаційним аутфітом. Вона постала перед фотокамерами у відвертій короткій сукні-кольчузі, яка складалася з металевих великих леліток, а також мала галтер-ланцюг. Під вбранням були чорні стринги, а от груди Сторм приховала під нюдовими наклейками.

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Образ Талія доповнила чорними лакованими туфлями з ремінцями і на екстремально високих платформах і підборах.

Вона зробила зібрану зачіску на один бік, вечірній насичений макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха співачка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — масивним ланцюгом, інкрустованим діамантами, з підвіскою у вигляді її імені, а на руці у неї був золотий браслет Cartier.

Нагадаємо, Талія Сторм вийшла у світ у сірій об’ємній шубі і чорному обтислому кетсьюті з пишним декольте.

