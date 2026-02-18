ТСН у соціальних мережах

Сміливо: телезірка у прозорій сукні і без бюстгальтера з’явилася на Тижні моди у Нью-Йорку

30-річна Сіара Міллер у «голому» вбранні прийшла на фешншоу.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара Міллер

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер відвідала показ бренду LaQuan Smith, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку. Красуня привернула увагу своїм відвертим аутфітом.

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер / © Associated Press

Знаменитість з’явилася перед фотокамерами у чорній прозорій обтислій сукні в смужку довжини максі, під якою на ній були лише стринги. На зоні грудей була прозора вставка-ліф у клітинку. Сіара продемонструвала струнку фігуру.

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер / © Associated Press

Образ Міллер доповнила чорними туфлями. У неї було акуратне укладання, макіяж із шоколадною помадою і французький манікюр.

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер / © Associated Press

Нагадаємо, Сіара Міллер на церемонію вручення премії «Греммі» прийшла у відвертій чорній сукні максі з повністю оголеною спиною, вирізами по боках і високим розрізом майже до талії.

