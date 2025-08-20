- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Сміливо: зірка соцмереж у «голій» сукні прийшла на прем’єру фільму
Дівчина привернула увагу своїм провокаційним аутфітом.
У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра науково-фантастичного бойовика «Первісна війна» (Primitive War), яку відвідала зірка соцмереж та акторка Джессіка Марчі.
Дівчина з’явилася на івенті у сміливому образі. На ній була «гола» чорна сукня по фігурі з принтом і на тонких бретельках, під яку вона одягла нюдові труси. Вбрання Джес скомбінувала з бежевими лакованими туфлями-човниками.
Марчі розпустила волосся, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию — золотим ланцюжком, а на руці був годинник.