ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Сміливо: зірка соцмереж у «голій» сукні прийшла на прем’єру фільму

Дівчина привернула увагу своїм провокаційним аутфітом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Марчі

Джессіка Марчі / © Getty Images

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра науково-фантастичного бойовика «Первісна війна» (Primitive War), яку відвідала зірка соцмереж та акторка Джессіка Марчі.

Дівчина з’явилася на івенті у сміливому образі. На ній була «гола» чорна сукня по фігурі з принтом і на тонких бретельках, під яку вона одягла нюдові труси. Вбрання Джес скомбінувала з бежевими лакованими туфлями-човниками.

Джессіка Марчі / © Getty Images

Джессіка Марчі / © Getty Images

Марчі розпустила волосся, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию — золотим ланцюжком, а на руці був годинник.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie