Сміливий вибір: 59-річна Брук Шилдс прийшла на захід у мінішортах

Брук Шилдс / © Associated Press

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Брук Шилдс, якій вже зовсім скоро виповниться 60 років, з’явилася на публіці в несподіваному вбранні — акторка вийшла у світ у мінішортах. Такий лук зірка обрала для заходу AMC Networks 2025, що відбувся у Нью-Йорку.

Її короткі шорти були розшиті різнокольоровими лелітками, а носила вона їх у поєднанні з сітчастим топом та укороченим жакетом. Образ зірки доповнив невеликий чорний клатч, а також ботильйони на підборах. Яскравим та незвичайним акцентом образу стали великі рожеві сережки-кільця у вухах.

Брук Шилдс / © Associated Press

Декількома днями раніше зірка «Блакитної лагуни» з’явилася на публіці у довгій чорно-білій смугастій сукні від Модного дому Balmain. Сукня була з одним рукавом.

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Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images