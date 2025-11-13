- Дата публікації
Сміливий вибір: дочка соліста гурту U2 з'явилася на червоній доріжці в прозорому топі
Акторка привернула загальну увагу своїм ефектним вбранням.
34-річна Ів Г’юсон відвідала захід, присвячений фільму «Джей Келлі», але лук для червоної доріжки обрала ефектний — чорне вбрання, що містило сукню з короткими рукавами і незвичайним глибоким вирізом. Дизайн вбрання був еклектичним, у верхній частині воно було з чорної легкої тканини з рюшами, а ось спідниця сукні була розшита лелітками.
Однак уся увага в образі була зосереджена на топі, адже Ів одягла прозорий шифоновий виріб на тонких бретельках і без кісточок, пошитий з тканини в квітковий принт. Топ був повністю прозорим, що додавало трохи зухвалості та сміливості до образу, адже одягнути подібну річ наважиться не кожна жінка.
Також на цьому заході Ів сфотографувалася з Інес де Рамон і Бредом Піттом, які також були серед гостей.
Мабуть, це найсміливіший образ Ів на червоній доріжці на сьогодні, адже зірка якось зізналася, що взагалі не любить ходити по ній.
«Мені не подобаються червоні доріжки. Вони лякають — люди кричать на тебе і таке інше. Я так давно на них не виходила через пандемію», — сказала вона The Guardian 2022 року.
«Я щойно сиділа в Zoom у гарній кофтині та спортивних штанях, і це було доволі приємно. Мені подобається мода, але я, чесно кажучи, доволі ледача людина. Я б ліпше одягла спортивні штани».