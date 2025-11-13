Сміливий вибір: дочка соліста гурту U2 з'явилася на червоній доріжці в прозорому топі

Ів Г'юсон / © Associated Press

Реклама

34-річна Ів Г’юсон відвідала захід, присвячений фільму «Джей Келлі», але лук для червоної доріжки обрала ефектний — чорне вбрання, що містило сукню з короткими рукавами і незвичайним глибоким вирізом. Дизайн вбрання був еклектичним, у верхній частині воно було з чорної легкої тканини з рюшами, а ось спідниця сукні була розшита лелітками.

Однак уся увага в образі була зосереджена на топі, адже Ів одягла прозорий шифоновий виріб на тонких бретельках і без кісточок, пошитий з тканини в квітковий принт. Топ був повністю прозорим, що додавало трохи зухвалості та сміливості до образу, адже одягнути подібну річ наважиться не кожна жінка.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Також на цьому заході Ів сфотографувалася з Інес де Рамон і Бредом Піттом, які також були серед гостей.

Реклама

Інес де Рамон, Бред Пітт та Ів Г’юсон / © Getty Images

Мабуть, це найсміливіший образ Ів на червоній доріжці на сьогодні, адже зірка якось зізналася, що взагалі не любить ходити по ній.

«Мені не подобаються червоні доріжки. Вони лякають — люди кричать на тебе і таке інше. Я так давно на них не виходила через пандемію», — сказала вона The Guardian 2022 року.

«Я щойно сиділа в Zoom у гарній кофтині та спортивних штанях, і це було доволі приємно. Мені подобається мода, але я, чесно кажучи, доволі ледача людина. Я б ліпше одягла спортивні штани».