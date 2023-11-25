Смугаста сукня та рожевий джинс: розглядаємо два нових образи ексзірки The Pussycat Dolls

Співачка і ведуча Ешлі Робертс, яка прославилася як одна з учасниць бурлеск-гурту The Pussycat Dolls, а також своєю участю у кількох реаліті-на британському телебаченні, цього тижня потрапляла кілька разів до об'єктивів папараці в Лондоні.

Зірку помітили, коли вона виходила зі студії після ранкового ефіру на радіо, де працює ведучою ранкового шоу з Амандою Голден.

Спочатку Ешлі продемонструвала вбрання у рожевому кольорі. На ній був костюм з деніму — куртка та прямі штани, які вона поєднала зі світлою водолазкою, туфлями-човниками та пухнастою сумкою з вузлом від Bottega Veneta.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Наступного дня Ешлі потрапила під приціл фотографів уже у сукні. На знаменитості було двокольорове смугасте вбрання, яке вона доповнила сумкою Balenciaga з короткою ручкою, сонцезахисними окулярами та туфлями-човниками. Також Ешлі зібрала волосся у високу зачіску.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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