Смужка в тренді: Олівія Вайлд у стильному штанному костюмі прийшла на світську вечірку

Смугасті костюми цієї осені у тренді.

У четвер увечері в Лос-Анджелесі відбулася коктейльна вечірка Модного дому Schiaparelli, на яку з'їхалося безліч знаменитостей.

Серед них була і 39-річна акторка та продюсерка Олівія Вайлд. Зірка була одягнена у штанний костюм у тонку смужку з колекції Schiaparelli, до якого підібрала молочну сумку та чорні напівпрозорі туфлі-човники на підборах.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Жакет Олівія, схоже, одягла голе тіло, а також доповнила образ масивними золотими сережками. Біляве волосся вона розпустила, а в макіяжі зробила акцент на очі зі світлими тінями та нюдові губи.

Нагадаємо, нещодавно в смугастому костюмі ми також бачили принцесу Уельську Кетрін.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

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