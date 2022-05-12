Снаряд з автографом: Даша Астаф'єва показала сюрприз від військових

Артистка підтримує наших захисників. Щоб підняти їм настрій, вона ділиться з ними цікавими знімками.

Даша Астаф'єва похизувалася фоловерам в Instagram сюрпризом, який для неї зробили українські військові – це автограф на снаряді. Бійці на снаряді, який, напевно ж, призначений для російських окупантів, написали: "від Даші Астаф'євої". Подібний автограф артистка отримує вперше.

Фото: Instagram Даші Астаф'євої

"Постійно думаю про чоловіків, які нас боронять. Що багато з них - це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки та захищати свої батьківщини, країну. Творити нову історію, МИР.

Світ, який захищається від "русскава міра" назавжди буде перед очима. З цими жахіттями та незабутніми кадрами горя, які лишили після себе орксєяне..

І кожного дня, цей світ дивує тим, яка в нас воля та жага до перемоги. Які в нас чудові люди. Для мене особисто, кожен, хто лишився і робить свою справу в країні назавжди герой!

Слава нашим охоронцям, слава захисникам, слава президенту та команді!

СЛАВА ЗСУ", - написала співачка.

У відповідь військовим Даша зробила для них знімок, на якому вона тримає у руці картоплину. "На другій фотці моя атвєтка", - написала зірка.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Нагадаємо, добровольці ТРО з Одеси написали пісню "Грай! Грай!", щоб підняти дух всіх українських захисників. Вони також зняли кліп на неї. За тиждень було зроблено студійний запис та обробку пісні.

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