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Софі Тернер пофарбувала волосся у темний колір для ролі Лари Крофт і з’явилася на публіці
Відома акторка з’явилася на публіці з новим кольором волосся, який вона змінила заради нової ролі.
30-річна Софі Тернер, широко відома всім завдяки своїй ролі в серіалі «Гра престолів», з’явилася на публіці в новому образі після знімань серіалу Tomb Raider, у якому їй дісталася роль легендарної шукачки пригод Лари Крофт. Акторка відвідала церемонію вручення «Золотого м’яча» в Лондоні та продемонструвала насичений темно-коричневий відтінок волосся.
Для виходу на червону доріжку зірка «Гри престолів» обрала образ від Louis Vuitton. Вона з’явилася в штанному костюмі з колекції осінь-зима 2026, доповнивши його туфлями Luna та намистом Le Damier від Louis Vuitton. Софі уклала волосся легкими хвилями з прямим проділом, а макіяж зробила стриманим.
Новий колір волосся акторки пов’язаний із її майбутньою роллю у серіалі «Tomb Raider». Тернер зіграє археологиню та шукачку пригод Лару Крофт — героїню популярної серії відеоігор, яку раніше на екрані втілювали Анджеліна Джолі та Алісія Вікандер.
(Софі Тернер у ролі Лари Крофт)
Нагадаємо, раніше зірка «Гри престолів» Софі Тернер у шкіряній мініспідниці підкреслила свої стрункі ноги.