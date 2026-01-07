- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
Софі Тернер у пальті оверсайз і з червоною помадою привернула увагу папараці
29-річна британська акторка гармонійно поєднала у своєму образі класичні чорний і червоний кольори.
Зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала ефектний вигляд.
На ній було стильне чорне пальто оверсайз з об’ємними рукавами, чорна сукня міді та чорні замшеві туфлі-човники на шпильках. Аутфіт Софі доповнила акцентним червоним шкіряним клатчем.
У Тернер була елегантна зібрана зачіска, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та темний манікюр. Лук вона завершила оптичними окулярами.
Нагадаємо, Софі Тернер вийшла в світ у прозорій мереживній сукні, декорованій стразами.