Софі Тернер у пальті оверсайз і з червоною помадою привернула увагу папараці

Софі Тернер / © Getty Images

Реклама

Зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала ефектний вигляд.

На ній було стильне чорне пальто оверсайз з об’ємними рукавами, чорна сукня міді та чорні замшеві туфлі-човники на шпильках. Аутфіт Софі доповнила акцентним червоним шкіряним клатчем.

Софі Тернер / © Getty Images

У Тернер була елегантна зібрана зачіска, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та темний манікюр. Лук вона завершила оптичними окулярами.

Реклама

Нагадаємо, Софі Тернер вийшла в світ у прозорій мереживній сукні, декорованій стразами.