ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Софі Тернер у пальті оверсайз і з червоною помадою привернула увагу папараці

29-річна британська акторка гармонійно поєднала у своєму образі класичні чорний і червоний кольори.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Софі Тернер

Софі Тернер / © Getty Images

Зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала ефектний вигляд.

На ній було стильне чорне пальто оверсайз з об’ємними рукавами, чорна сукня міді та чорні замшеві туфлі-човники на шпильках. Аутфіт Софі доповнила акцентним червоним шкіряним клатчем.

Софі Тернер / © Getty Images

Софі Тернер / © Getty Images

У Тернер була елегантна зібрана зачіска, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та темний манікюр. Лук вона завершила оптичними окулярами.

Нагадаємо, Софі Тернер вийшла в світ у прозорій мереживній сукні, декорованій стразами.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie