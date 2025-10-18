- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Софія Річі вагітна вдруге: відому модель сфотографували папараці
У сім’ї зірки гряде поповнення і перші фотографії вона сама показала шанувальникам.
Американська модель і дочка відомого співака Лайонел Річі — 27-річна Софія Річі — чекає на другу дитину від свого чоловіка Елліота Грейнджа. Вона оголосила про вагітність в Instagram, продемонструвавши шанувальникам досить великий живіт.
Після цього вона вирушила на світський захід у Нью-Йорку. Софію сфотографували папараці. Модель була того дня в коричневій куртці в білий горошок, і цей принт трохи нагадував оленяче забарвлення. Також на ній були чорні штани, гостроносі туфлі зі зміїної шкіри, а в руці вона несла невеликий клатч.
Нагадаємо, що 2023 року Софія вийшла заміж за музичного продюсера Елліота Грейнджа. Весілля відбулося на Лазуровому узбережжі у Франції. У травні 2024 року в подружжя народилася донька.