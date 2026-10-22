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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Софія Вергара одягла джинсовий total look і доповнила його розкішною сумочкою

Зірка продемонструвала простий осінній образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Софія Вергара

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара поділилася в Instagram новим образом, який назвала своїм улюбленим комплектом на осінь. 54-річна акторка позувала в джинсовому total look і продемонструвала речі зі своєї колекції, представленої в Walmart.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Для фотосесії зірка обрала приталену джинсову сорочку з низкою металевих ґудзиків та джинси в тон із високою посадкою й розкльошеними штанинами. Комплект підкреслював талію та візуально подовжував ноги. Образ Софія доповнила блакитною сумкою Chanel з тисненням під крокодила та туфлями, які практично ховалися під довгими штанинами.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Акторка позувала на тлі зеленого саду. У підписі до публікації вона написала: «Улюблений джинсовий комплект на осінь».

Нагадаємо, раніше Софія Вергара у сукні з ефектним декольте насолоджувалася відпочинком у Греції.

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