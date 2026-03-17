Софія Вергара розкішною сукнею від Zuhair Murad підкреслила струнку фігуру
53-річна колумбійсько-американська акторка обрала для своєї появи на післяоскарівській вечірці розкішне мерехтливе вбрання.
Софія Вергара була у списку гостей на афтепаті Vanity Fair, яке відбулося у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз.
Зірка мала гарний і стрункий вигляд у розкішній сукні по фігурі від Zuhair Murad, яку для неї пошили на замовлення. Вбрання було повністю розшите бісером, камінням і перлинами, а також мало галтер, геометричний виріз на животі та подвійний кейп, який переходив у хвости-шлейфи.
Аутфіт Вергара доповнила зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем із коричневою помадою і нюдовим манікюром. Лук вона завершила діамантовими прикрасами від Lorraine Schwartz.
