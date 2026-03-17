ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Софія Вергара розкішною сукнею від Zuhair Murad підкреслила струнку фігуру

53-річна колумбійсько-американська акторка обрала для своєї появи на післяоскарівській вечірці розкішне мерехтливе вбрання.

Автор публікації
Аліна Онопа
Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара була у списку гостей на афтепаті Vanity Fair, яке відбулося у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз.

Зірка мала гарний і стрункий вигляд у розкішній сукні по фігурі від Zuhair Murad, яку для неї пошили на замовлення. Вбрання було повністю розшите бісером, камінням і перлинами, а також мало галтер, геометричний виріз на животі та подвійний кейп, який переходив у хвости-шлейфи.

Аутфіт Вергара доповнила зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем із коричневою помадою і нюдовим манікюром. Лук вона завершила діамантовими прикрасами від Lorraine Schwartz.

Нагадаємо, Софія Вергара у шоколадній сукні в білизняному стилі з мереживом з’явилася на Тижні моди в Парижі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie