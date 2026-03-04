Софія Вергара у шоколадній сукні-комбінації з мереживом з’явилася на Тижні моди у Парижі

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара відвідала захід WWD у готелі Hotel de Crillon, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Акторка мала привабливий вигляд у шовковій сукні-комбінації з мереживом зверху і на подолі. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Софія Вергара / © Getty Images

На плечі вона накинула бежевий замшевий тренч. Взута Софія була у темно-коричневі босоніжки на високих платформах і підборах, а в руці тримала коричневу сумку.

У Вергари було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Нагадаємо, Софія Вергара потрапила під приціл папараці у Парижі у коричневому худі, блакитних джинсах і кросівках.