ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Софія Вергара у шоколадній сукні-комбінації з мереживом з’явилася на Тижні моди у Парижі

53-річна колумбійсько-американська акторка у пікантному образі сходила на івент.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Софія Вергара

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара відвідала захід WWD у готелі Hotel de Crillon, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Акторка мала привабливий вигляд у шовковій сукні-комбінації з мереживом зверху і на подолі. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

На плечі вона накинула бежевий замшевий тренч. Взута Софія була у темно-коричневі босоніжки на високих платформах і підборах, а в руці тримала коричневу сумку.

У Вергари було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Нагадаємо, Софія Вергара потрапила під приціл папараці у Парижі у коричневому худі, блакитних джинсах і кросівках.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie