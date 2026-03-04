- Дата публікації
Софія Вергара у шоколадній сукні-комбінації з мереживом з’явилася на Тижні моди у Парижі
53-річна колумбійсько-американська акторка у пікантному образі сходила на івент.
Софія Вергара відвідала захід WWD у готелі Hotel de Crillon, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Акторка мала привабливий вигляд у шовковій сукні-комбінації з мереживом зверху і на подолі. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди.
На плечі вона накинула бежевий замшевий тренч. Взута Софія була у темно-коричневі босоніжки на високих платформах і підборах, а в руці тримала коричневу сумку.
У Вергари було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.
Нагадаємо, Софія Вергара потрапила під приціл папараці у Парижі у коричневому худі, блакитних джинсах і кросівках.