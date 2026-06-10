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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Софія Вергара в леопардових лосинах показала своє тренування для сідниць

Акторка поділилася у Мережі новим відео.

Автор публікації
Юлія Кудринська
1 коментар
Софія Вергара

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

53-річна колумбійська акторка та ведуча, зірка серіалу «Американська сімейка» Софія Вергара відверто зізнається, що не належить до людей, які отримують величезне задоволення від тренувань. Проте вона розуміє, наскільки важливою є регулярна фізична активність для підтримки здоров’я, гарного самопочуття і фізичної форми, особливо з віком.

За її словами, спорт давно став для неї не стільки захопленням, скільки корисною звичкою і частиною турботи про себе. Саме тому вона намагається знаходити час для тренувань, навіть якщо не завжди відчуває особливий ентузіазм перед заняттями.

У своєму Instagram Софія показала, як сходила на тренування зі своєю племінницею Клаудією Вергара.

Софія Вергара у спортзалі / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара у спортзалі / © Instagram Софії Вергари

На відео вона продемонструвала, як виконує вправу для сідниць з еспандером.

Софія Вергара у спортзалі / © Instagram Софії Вергари

Раніше, нагадаємо, селфі з залу опублікувала інша зірка — 56-річна Дженніфер Лопес. Вона похизувалася підкачаним пресом.

Коментарі (1)
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els2252
16:02, 2026.06.10
Безперечно така новина гідна згадування на головному сайті новин. За таким сміттям люди на інстаграм ідуть. Хто чим 'блиснув', чи в які лахміття запхав сво...
Дата публікації
Кількість переглядів
193
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