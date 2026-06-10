Софія Вергара в леопардових лосинах показала своє тренування для сідниць

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

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53-річна колумбійська акторка та ведуча, зірка серіалу «Американська сімейка» Софія Вергара відверто зізнається, що не належить до людей, які отримують величезне задоволення від тренувань. Проте вона розуміє, наскільки важливою є регулярна фізична активність для підтримки здоров’я, гарного самопочуття і фізичної форми, особливо з віком.

За її словами, спорт давно став для неї не стільки захопленням, скільки корисною звичкою і частиною турботи про себе. Саме тому вона намагається знаходити час для тренувань, навіть якщо не завжди відчуває особливий ентузіазм перед заняттями.

У своєму Instagram Софія показала, як сходила на тренування зі своєю племінницею Клаудією Вергара.

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Софія Вергара у спортзалі / © Instagram Софії Вергари

На відео вона продемонструвала, як виконує вправу для сідниць з еспандером.

Софія Вергара у спортзалі / © Instagram Софії Вергари

Раніше, нагадаємо, селфі з залу опублікувала інша зірка — 56-річна Дженніфер Лопес. Вона похизувалася підкачаним пресом.

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