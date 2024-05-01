Софія Вергара блиснула пишними грудьми в купальнику з відвертим декольте

51-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара нещодавно перенесла операцію на коліні і зараз проходить реабілітацію, але намагається не сумувати. Так, вона показала у своєму блогу архівне фото, на якому постає у купальнику зі своєї колекції для магазину Walmart.

На селфі вона позує в чорному злитому купальнику з глибоким декольте, яке дозволило їй продемонструвати свої пишні груди. Її пляжний образ доповнюють великі сережки та витончена підвіска на шиї. Губи Софія склала "качечкою".

Нагадаємо, актриса та член журі проекту America's Got Talent — Софія Вергара — потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Вона прямувала на знімання нового сезону шоу талантів, які відбуваються зараз у Лос-Анджелесі.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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