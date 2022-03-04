"Сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка": Міла Куніс із чоловіком Ештоном Кутчером опублікували звернення

Американська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік актор Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України.
Американська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік актор Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України.
Подружжя повідомило, що вони збирають 30 мільйонів доларів на гуманітарну підтримку Україні і самі жертвують 3 мільйони.
"У той час як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку. Через GoFundMe цей збір коштів вплине на зусилля з надання біженцям та гуманітарної допомоги. Фонд принесе користь Flexport.org та Airbn, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує. житло біженцям, що біжать із України.
Бути з Україною означає підтримувати українців. "СтійСУкраїною", — йдеться у повідомленні.
Раніше Ештон Кутчер публікував пост у твітері на підтримку України. "Я на боці України", — просто написав тоді актор. Наразі голлівудська пара підтримує українців не лише словами, а й справами.
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