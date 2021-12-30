Соковитих сідниць та фігуру мрії: новорічне відеовітання від учасниці шоу "Холостяк-11"

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ставнича – записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з Новим роком.

Дар'я як тренерка побажала всім дівчатам соковитих сідниць, а також мати фігуру, про яку мрієте.

"Всіх читачів ТСН.ua я хочу привітати з Новим роком. Побажати вам, щоб усі ваші мрії здійснювалися, щоб кожна дівчина отримала соковиті сідниці, щоб у неї була фігура її мрії. Щоб на свята, коли вона їла, все йшло або в груди, або в сідниці. І щоб ви ставили дуже високі цілі і цьогоріч їх обов'язково досягли. І багато-багато здоров'я. З Новим роком!" – побажала Даша.

Учасниця шоу "Холостяк-11" привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

На відео Ставнича постала у чорній сорочці з білими вставками на плечах та манжетах. Свій лук вона доповнила чорною сумочкою.

Нагадаємо, новорічні відеопривітання також записали Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров, Настя Каменських, Анна Добриднєва, Катерина Бужинська, гурт KADNAY, Міла Кузнєцова і донька Олі Полякової - Маша Полякова.

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