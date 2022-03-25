Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька сходила на мітинг і заспівала гімн України у центрі Нью-Йорка

23 березня у центрі Нью-Йорка відбувся мітинг на підтримку України, під час якого підняли синьо-жовтий прапор.

Олександра Зарицька зараз перебуває у США, де намагається показати світові, що відбувається в Україні. За кілька днів співачка дала інтерв'ю одному з американських телеканалів, відіграла концерт та виступила у центрі Нью-Йорка під синьо-жовтим прапором, де заспівала гімн України.

"Велика честь для мене виконати гімн України на честь історичної події – підняття українського прапора у самому центрі Нью-Йорку. Прапор України майорітиме поряд з прапором США у знак боротьби і віри у незалежність нашої країни і мирного народу. Наш жовто-блакитний символ волі і любові до своєї землі висітиме у центрі міста до дня, коли Україна переможе у війні з росією. Дякую меру Нью-Йорка Еріку Адамсу і кожній людині, яка підтримує українців в США. Наша місія зараз – бути об‘єднаними як ніколи, щоб протистояти злу і гідно показувати, що вільні народи єдині, не дивлячись на океан, який нас розділяє! Дякую!", — написала Зарицька в Instagram.

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