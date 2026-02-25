ТСН у соціальних мережах

Солістка KAZKA Олександра Заріцька і Даша Квіткова з’явилися на прем’єрі "Мавки" в однакових сукнях

Зіркові красуні обрали для своєї появи на заході однакове вбрання від українського бренду.

Аліна Онопа
Олександра Заріцька і Даша Квіткова

Олександра Заріцька і Даша Квіткова / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька і блогерка Даша Квіткова з’явилися на масштабній прем’єрі романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф» в однакових вбраннях.

Олександра Заріцька і Даша Квіткова / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександра Заріцька і Даша Квіткова / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Це була молочна сукня по фігурі з червоним квітковим принтом «Червона рута» від українського бренду JUL. Вбрання мало довгі рукави з рюшами-манжетами.

Олександра поєднала вбрання з чорними високими чоботами на грубій підошві і високих підборах. У співачки було гарна зачіска з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і нюдовий манікюр.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька

Даша зверху сукні одягла чорний подовжений жилет приталеного силуету і взула білі туфлі на цікавих підборах. Лук блогерка доповнила чорною сумкою і золотою брошкою на жилеті. У квіткової було ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.

Даша Квіткова

Даша Квіткова

