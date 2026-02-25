- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
Солістка KAZKA Олександра Заріцька і Даша Квіткова з’явилися на прем’єрі "Мавки" в однакових сукнях
Зіркові красуні обрали для своєї появи на заході однакове вбрання від українського бренду.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька і блогерка Даша Квіткова з’явилися на масштабній прем’єрі романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф» в однакових вбраннях.
Це була молочна сукня по фігурі з червоним квітковим принтом «Червона рута» від українського бренду JUL. Вбрання мало довгі рукави з рюшами-манжетами.
Олександра поєднала вбрання з чорними високими чоботами на грубій підошві і високих підборах. У співачки було гарна зачіска з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і нюдовий манікюр.
Даша зверху сукні одягла чорний подовжений жилет приталеного силуету і взула білі туфлі на цікавих підборах. Лук блогерка доповнила чорною сумкою і золотою брошкою на жилеті. У квіткової було ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.